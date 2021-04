Querdenken: Demo zieht um vom Gmünder auf den Eschacher Marktplatz

Die Kritiker der Corona-​Schutzregeln sowie der Impf– und Testmaßnahmen aus der Querdenken-​Bewegung setzen im Raum Schwäbisch Gmünd ihre Demonstrationen fort. Etwa 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählte die Kundgebung am Mittwochabend, diesmal in Eschach.

Donnerstag, 08. April 2021

Heino Schütte

Nach mehr alsDemos in den letzten vier Monaten hatte die Gmünder Stadtverwaltung die Bremse gezogen und die Querdenker vom Marktplatz verbannt. Auf dem Eschacher Marktplatz hatten die Behörden die Kundgebung aber nun gestattet, wobei es aber gleich zum Auftakt zu einem heftigen Eklat kam. Masken– und Abstandsverweigerer wehrten sich gegen polizeiliche Maßnahmen (Fotos als Beweissicherung). Ein Rechtsanwalt wurde sofort via Handy und Lautsprecher zugeschaltet, der seinerseits die Aktivisten dazu aufforderte, die Personaliender Polizisten festzustellen und diese wegen Störung der genehmigten Kundgebung und Verstoßes gegen das „Recht aufs eigene Bild“ anzuzeigen. Daraufhin hielten sich die vier Polizisten mit ihren Maßnahmen zurück, um die aufgeheizte Situation nicht weiter eskalieren zu lassen. Mehr über die Ereignisse in Eschach am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

