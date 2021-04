Corona-​Demo in Eschach Gesprächsthema

Sichtlich angespannt war die Stimmung bei der Corona-​Demo am Mittwoch in Eschach. Auch am Tag danach war die Demonstration Gesprächsthema. Nicht nur in Eschach, sondern auch in den umliegenden Kommunen. Im Gespräch mit der RZ äußern sich Polizeipressesprecher Holger Bienert und Versammlungsleiter Thomas Jauch.

Freitag, 09. April 2021

Nicole Beuther

90

Auf Nachfrage der RZ erklärt Polizeipressesprecher Holger Bienert, dass es sich um das gezielte Anfertigen einer Bildaufnahme eines einzelnen Versammlungsteilnehmers handelte, der keine Maske getragen habe. Diese einzige Bildaufnahme war laut Bienert der Grund, weshalb ein vom Versammlungsleiter eingeteilter Ordner „in aggressiver Weise die Einsatzkräfte verbal anging und sich in eine polizeiliche Maßnahme einmischte, die ihn gar nicht betraf“.





Wie sich Polizeipressesprecher Holger Bienert und Versammlungsleiter Thomas Jauch im Rückblick zu der Demo äußern, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Die Abstände seien eingehalten worden, die Maskenpflicht zuProzent, so Jauch, der am Donnerstag Unverständnis darüber äußerte, dass die anwesenden Polizeibeamten die Demonstranten fotografierten.

