Frage nach der Brandursache in Waldstetten noch unbeantwortet

Foto: hs

Auch einen Tag nach dem Brand in einer Waldstetter Autowerkstatt ist die Frage nach der Ursache des Feuers unbeantwortet. Aufgrund der Einsturzgefahr gestaltete sich die Arbeit der Brandermittler als schwierig. Der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen betonte auf Nachfrage der RZ, dass man sich noch nicht auf eine Brandursache festlegen wolle.

Freitag, 09. April 2021

Gerold Bauer

39 Sekunden Lesedauer



In der Autowerkstatt in der Gottlieb-​Daimler-​Straße war es am Donnerstagabend zu einem Brand mit mindestens einer halben Million Euro Sachschaden gekommen. Gegen 19 . 30 Uhr — eine Stunde nachdem der 57 -​jährige Werkstatt-​Besitzer als Letzter das Gebäude verlassen hatte, fiel einer Nachbarin auf, dass Rauch aus dem Gebäude dringt. Sie alarmierte sofort die Feuerwehr.



Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Werkstattgebäude bereits voll in Flammen. Durch den Brand wurde die komplette Werkstatt, in der auch mehrere Fahrzeuge abgestellt waren, zerstört. Der angrenzende Verkaufsraum blieb zwar vom Feuer verschont, aber durch Rauch und Ruß stark beschädigt. Die Feuerwehr war noch die ganze Nacht mit der Brandwache beschäftigt.











Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



103 Aufrufe

158 Wörter

23 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb