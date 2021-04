Verschiebbare Operationen zunächst auf Eis gelegt

Zu keiner Zeit hat es an den Kliniken in Mutlangen, Aalen und Ellwangen einen Engpass an Intensivbetten gegeben. Foto: franzmann

Zwei Corona-​Wellen mussten die Mitarbeiter der Kliniken Ostalb bereits stemmen. Und jetzt macht ihnen die dritte Welle, einhergehend mit der grassierenden britischen Variante von Covid-​ 19 , zu schaffen. Um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden und nach wie vor genügend Intensivbetten zur Verfügung zu haben, seien verschiebbare Operationen auf Eis gelegt worden, sagt Professor Ulrich Solzbach, Vorstandsvorsitzender der Kliniken Ostalb.

Freitag, 09. April 2021

Nicole Beuther

42 Sekunden Lesedauer



24

19





Trotz der nach wie vor anhaltenden Pandemie sieht Ulrich Solzbach auch die positiven Dinge. Welche das sind und wo Solzbach eine große Chance sieht, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Seine große Hoffnung im Kampf gegen Corona setzt Solzbach auf das Impfen und auf die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen. Jetzt nach einem Jahr Lockdown und kurz vor dem Endspurt den Kopf in den Sand zu stecken, sei nicht die Lösung.Den Kopf stecken auch nicht die Mitarbeiter der Kliniken Ostalb in den Sand. Seit über einem Jahr sind sieStunden lang im Kampf gegen Covid-​im Einsatz. Und der Kampf geht mit Blick auf die dritte Welle weiter.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



278 Aufrufe

170 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb