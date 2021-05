Cooler Maischerz: Bürgermeister freut sich über Realisierung des Tunnels an seinem Carport

Die schönsten Maischerze sind doch die, über welche dann die Betroffenen selbst schmunzeln können. In Böbingen wurde der Carport von Bürgermeister Jürgen Stempfle über Nacht zum langersehnten B 29 -​Tunnel verwandelt!

Samstag, 01. Mai 2021

Heino Schütte

21 Sekunden Lesedauer



„Ein echt cooler Maischerz“, so freut sich der Bürgermeister und will die Tunnel-​Darstellung noch den ganzen Tag hängen lassen. Die kreativen Witzbolde spielen auf die Verschlafenheit der Bürokratie in Berlin an. Böbingen wartet ungeduldig auf klare Worte der politischen Entscheidungsträger zur Frage, wie es mit dem Ausbau der Bundesstraße weitergeht, die bislang die Gemeinde durchschneidet.

