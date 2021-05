Es geht voran mit dem Breitbandausbau in Lorch

Der mit öffentlichen Mitteln geförderte Breitbandausbau unterversorgter „weißer Flecken“ in Lorch wird weiter vorangetrieben. Mittlerweile wurde das neue Highspeed-​Netz im Bereich Lorch-​Nord und Oberkirneck vom künftigen Betreiber, der GmündCOM GmbH, bereits teilweise in Betrieb genommen.

Mit einem beherzten Druck auf den Buzzer gaben Bürgermeisterin Funk und Jürgen Eisenmann dabei den symbolischen Startschuss für das Breitbandnetz.







Weshalb dem Projekt große Bedeutung zukommt und wie viel Geld die Stadt Lorch in den Breitbandausbau investiert, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



Von Seiten der Stadt Lorch entschied man sich daher, den bevorstehenden Abschluss dieses Bauabschnitts feierlich zu begehen. Zu diesem Anlass empfing Bürgermeisterin Marita Funk Jürgen Eisenmann (Landratsamt), Yannick Kühnhöfer, Projektleiter der GmündCOM, sowie Jens Schilling, Vorstand der Komm​.Pakt​.Net KAöR.

