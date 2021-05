Feuerwehr Wetzgau: Doppelte Fahrzeugsegnung auf Online-​Distanz, umso herzlicher

Foto: Heino Schütte

Einen Riesensprung in die Zukunft macht die Abteilung Rehnenhof-​Wetzgau der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd. Gleich zwei neue Fahrzeuge auf einen Schlag sind am Samstag mit christlicher Segnung in Dienst gestellt worden.

Samstag, 01. Mai 2021

Heino Schütte

Zwei fastJahre alte Fahrzeuge sind mit den Neubeschaffungen ersetzt worden. Die Ersatzbeschaffungen erhöhen nicht nur die Schlagkraft für Alltagseinsätze im zweitgrößten Gmünder Stadtteil, sondern kommen dem gesamten Ostalbkreis zugute. Denn es handelt sich um zwei aufeinander abgestimmte Fahrzeuge, mit deren Ausrüstung bei Großbränden die Löschwasserförderung auf langen Wegstrecken (über zwei Kilometer) hergstellt werden kann. Die Übergabe und Segnung der Fahrzeuge fand am Samstag auf Online-​Distanz, jedoch umso herzlicher statt

