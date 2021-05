Luca-​App steht in der Kritik — Ostalbkreis plant weiter

Sie sei weder nützlich noch sicher: die Luca-​App. Das behaupten 70 Sicherheitsforscher in einer nun veröffentlichten Stellungnahme. Dennoch bereitet man sich im Aalener Landratsamt auf den Einsatz der App vor, die helfen soll, Kontaktpersonen während der Corona-​Pandemie nachzuverfolgen.

Man sei in den letzten Zügen, technisch sei der Einsatz vorbereitet, nun werde man zunächst alle Dienststellen der Verwaltung mit QR-​Codes ausstatten, die mittels Luca-​App gescannt werden können, sagt Susanne Dietterle, Sprecherin der Landkreisverwaltung. Wann genau die Luca-​App in die Fläche, also in die Kreisgemeinden und –städte kommt, sei noch nicht bekannt.





Wie der Kreis, der HGV und die Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd auf die Kritik an der Luca-​App reagieren, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



