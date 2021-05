Maiaktionen in Waldstetten und Wißgoldingen

Fotos: Gerhard Nesper

Da es aufgrund von Corona-​Bestimmungen auch in diesem Jahr nicht gestattet war, die traditionellen Maibäume in Waldstetten und Wißgoldingen aufzustellen, wollten die Feuerwehren zum 1 . Mai ein Zeichen des Zusammenhalts setzen.

Samstag, 01. Mai 2021

Gerhard Nesper

36 Sekunden Lesedauer



1

In Waldstetten hatten die Floriansjünger ein Banner hergestellt, auf dem ein Foto der Gesamtfeuerwehr samt dem Fuhrpark, umrahmt von festlich in den Gemeindefarben geschmückten Birkenbäumchen, in der Hauptstraße aufgestellt war. Auf einem weiteren Banner erinnern sie die Einwohner daran, dass die Bürgerschaft für Solidarität, Gemeinschaftsgeist und Zusammenhalt stehe. Auch in Wißgoldingen wollte man nicht auf ein Symbol zum. Mai verzichten, weshalb die Kameradinnen und Kameraden auf der derzeitigen Baustelle des Feuerwehrhauses auf die Idee kamen, dasselbe in Miniatur nachzubauen. Seit einer Woche wurde neben der eigentlichen Arbeit täglich am kleinen Modell gebaut und gebastelt, natürlich mit Masken und dem erforderlichen Abstand. Mehr über die Aktionen der beiden Feuerwehren steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



172 Aufrufe

146 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb