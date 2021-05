Pfiffige TSV-​Aktion: Mit Schnelltest und Drive-​in-​Weißwurstfrühstück gegen Corona

Der TSV Böbingen hat am Morgen des 1 . Mai seine seit Ostern laufende Schnelltest-​Aktion mit einem Drive-​in-​Weißwurstfrühstück verknüpft. Mit dem Spendenerlös aus aus ihrer pfiffigen Feiertagsaktion wollen die Böbinger Sportler in der Corona-​Krise ein Zeichen der Solidarität setzen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Intensivstation des Stauferklinikums etwas Gutes tun.

Auch bei dieser fünften Böbinger Samstags-​Schnelltestaktion in Abstimmung mit dem DRK waren wieder rundspeziell geschulte Helferinnen und Helfer aus den Reihen der Vereinsmitglieder im Einsatz. Vorsitzender Thilo Rieg freute sich diesmal über eine weitere starke Idee aus seiner Vereinsfamilie: Alle Bürgerinnen und Bürger, die sich testens ließen, wurde gegen eine Spende Weißwurst-​oder auch Saitenwustfrühstück im Drive-​in-​Verfahren angeboten. Durch persönliche Kontakt wissen einige TSVler, welch aufopferungsvolle Arbeit derzeit auf der vollbelegten Intensivstation des Stauferklinikums geleistet wird. Mit dem Spendenerlös wollen sie ein Zeichen der bürgerschaftlichen Dankbarkeit und Solidarität setzen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Intensivstation etwas Gutes tun. RundPaar Würste fanden auf dem Warteparkplatz nahe der Teststation in der Römerhalle begeisterte Abnehmer.

