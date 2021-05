Genesene und Geimpfte: Alles zu Corona-​Impfung, Nachweis und Freiheiten

Foto: tv

Vollständig Geimpfte und Genesene haben seit Sonntag mehr Freiheiten — die Corona-​Beschränkungen wurden für sie gelockert. Doch ab wann ist man geimpft oder genesen? Und wie wirkt sich eine überstandene Infektion auf die Impfung aus? Eine Übersicht:

Montag, 10. Mai 2021

Thorsten Vaas

2 Minuten 5 Sekunden Lesedauer



15

&

14

&

60

&

28

2

12

907

9

24

11

000

Schnell zum Friseur? Für vollständig Geimpfte kein Problem. Seit Sonntag genügt dafür ein Impfnachweis. Er ersetzt den negativen Schnelltest. Auch sonst haben Geimpfte und Genesene nun mehr Freiheiten, denn sie werden negativ getesteten Personen rechtlich gleichgestellt — dieauf einen Blick:- Dieist weggefallen — auch ohne besonderen Grund können sie nun rund um die Uhr ins Freie.- Keine: Geimpfte und Genesene müssen sich nach dem Kontakt mit einer infizierten Person nicht in Quarantäne begeben.- Nach deraus dem Ausland besteht keine Quarantänepflicht — es sei denn, es handelte sich um ein Gebiet mit einer Virusvariante, die in Deutschland nicht verbreitet ist.- Privatesind wieder uneingeschränkt möglich. Geimpfte und Genesene können sich untereinander in beliebiger Zahl treffen, bei Treffen mit Ungeimpften werden sie nicht mitgezählt.Nichtsdestotrotz müssen sie weiterhin eine Maske getragen und Abstandsgebote eingehalten werden.Als vollständig geimpft gilt man ab dem. Tag nach der letzten nötigen Impfung. Bei den Impfstoffen von Biontech, Astrazeneca und Moderna sind jeweils zwei Impfungen nötig. Beim Impfstoff von JohnsonJohnson genügt eine Impfung. Der vollständige Impfschutz tritt laut Steckbrief des Impfstoffs, den die Kassenärztliche Bundesvereinigung veröffentlicht hat, nach etwaTagen auf. Wie auch beim Vakzin von Astrzeneca empfiehlt die STIKO, JohnsonJohnson nur bei Menschen überJahre einzusetzen. Am Montag haben nun die Gesundheitsminister von Bund und Ländern die Priorisierung für den Impfstoff aufgehoben, sodass auch jüngere Menschen JohnsonJohnson nach ärztlicher Beratung erhalten können.Als Genesene gelten Personen, die ein mindestensTage zurückliegendes positives PCR-​Testergebnis nachweisen können. Das gilt bis zu sechs Monate, „denn so lange kann man von einem ausreichenden Immunschutz ausgehen“, heißt es auf der Homepage der Bundesregierung. Ein Nachweis von SARS-​CoV-​-​Antikörpern reiche nach jetzigem Stand jedoch nicht aus, um eine sichere Aussage über die Immunität zu treffen.Aufgrund der Immunität nach einer durchgemachten Infektion und auf Grund des bestehden Impfstoffmangels sollten laut STIKO gesunde Personen frühestens nach sechs Monaten geimpft werden. Hierbei reiche eine Impfstoffdosis aus, da die hohe Antikörperkonzentration durch eine zweite Impfung nicht gesteigert werden könne.Mittlerweile führt das Landratsamt OstalbkreisGenesene auf (Stand:. Mai,Uhr). Knappdavon haben innerhalb der vergangenen sechs Monaten ihre Infektion durchgemacht, berichtet das Landratsamt auf Anfrage der Rems-​Zeitung. Doch wie weisen die ihre überstandene Infektion nach? „Alles ist höchst kompliziert“, sagt Susanne Dietterle, Sprecherin der Landkreisverwaltung, wo derzeit an einer Antwort auf diese Frage gearbeitet wird. In der Verordnung der Bundesregierung jedenfalls heißt es: „Als Genesenenausweis ist ein positiver PCR-​Test mit entsprechendem Datum anzusehen. Die Durchführung eines Antikörpertests reicht nicht aus, um als genesene Person zu gelten.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



35 Aufrufe

500 Wörter

3 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb