Inzidenz unter 165 : Fragen und Antworten zum Schul– und Kitabetrieb

Die 7 -​Tages-​Inziden im Ostalbkreis ist gesunken und liegt nun bei 164 , 0 . Sollte der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter der Schwelle von 165 bleiben, kann in den Schulen wieder Wechselunterricht stattfinden. Eine Übersicht der Fragen und Antworten zum Schul– und Kitabetrieb:

Sinkt im Landkreis die Inzidenz unter den Wert vonbeziehungsweisean fünf aufeinanderfolgenden Werktagen, treten dort ab dem übernächsten Tag die Maßnahmen des Bundesnotbremse wieder außer Kraft.Bei einer Sieben-​Tages-​Inzidenz unterkönnen alle Jahrgangsstufen in allen Schularten in den Wechselunterricht oder in den Präsenzunterricht in dem Umfang zurückkehren, in dem das Abstandsgebot und die übrigen Hygienevorgaben dies ermöglichen.Bei einer Sieben-​Tages-​Inzidenz zwischenundgreift seit dem. April die Bundesnotbremse aus dem Bundesinfektionsschutzgesetz: An den Schulen ist dann nur Wechselunterricht möglich.Ab einer Inzidenz von überan drei aufeinander folgewerdennden Tagen muss ab dem übernächsten Tag auf Fernunterricht umgestellt wird. Auch Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kindertagespflege sind dann zu schließen. Die Notbetreuung für diese Kinder sowie für die Jahrgangsstufenbisist von dieser Untersagung ausgenommen. Außerdem gelten Ausnahmen für die Abschlussklassen und die Sonderpädagogischen Bildungs– und Beratungszentren (SBBZ) mit den Förderschwerpunkten geistige sowie körperliche und motorische Entwicklung und SBBZ anderer Förderschwerpunkte mit diesen Bildungsgängen.

