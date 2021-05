Pandemie sorgt für einen etwas anderen Studienbeginn

Die Pandemie erschwert das Ankommen in einer fremden Umgebung. Das bekommen auch Studierende zu spüren, die fürs Studium in eine neue Stadt ziehen. Doch Hochschulen wie die HfG Gmünd zeigen sich kreativ, wenn es darum geht, den Erstsemestern den Start zu erleichtern.

Warum es der Studentin wichtig war, mit Semesterstart nach Gmünd zu ziehen, wie ihr Alltag aussieht und was sich für Marc Rufeis aus dem vierten Semester geändert hat, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



Freya Michl studiert seit Februar Interaktionsgestaltung an der Hochschule für Gestaltung in Gmünd. Gesehen hat sie ihre Kommilitonen schon mehrmals – allerdings nicht live, sondern nur online. Doch auch wenn die persönlichen Begegnungen fehlen, fühlt sich Michl bereits richtig wohl in Gmünd. Hat sie Fragen zum Studium, dann steht ihr mit Marc Rufeis aus dem vierten Semester ein „Buddy“ zur Verfügung

