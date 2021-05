Dr. Stefan Scheffold: Rückschau auf 25 Jahre als Gmünder Landtagsabgeordneter

Der neue Landtag von Baden-​Württemberg hat sich am Dienstag zu seiner konstituierenden Sitzung getroffen. Aus Gmünder Sicht muss man sich erst noch daran gewöhnen, dass Dr. Stefan Scheffold nicht mehr mit von der Partie ist. 25 Jahre war er Landtagsabgeordneter. Im Gespräch mit der Rems-​Zeitung blickt der Christdemokrat zurück und zieht Bilanz seiner politischen Arbeit.

62

Ministerpräsidenten kamen und gingen in diesen fünf Wahlperioden, doch Dr. Stefan Scheffold blieb. Rechtzeitig vor der jüngsten Landtagswahl hatte er seiner Partei und der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass er die Kandidatur in jüngere Hände geben wolle. Wie fühlt er sich an diesem denkwürdigen Tage, wenn nun der neue Landtag erstmals nach so langer Zeit ohne ihn zusammenkommt? „Entspannt, ich schaue mit Dankbarkeit zurück", sagt der 62-jährige Rechtsanwalt. Die Rems-​Zeitung berichtet in ihrer Mittwochausgabe über die Landtags-​Bilanz von Stefan Scheffold.

