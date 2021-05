Kampagne „Herz Plus Ostalb“: Corinna Schindlers Traumberuf ist Pflegefachkraft

Corinna Schindler ist als Pflegedienstleiterin des ambulanten Pflegedienstes der Malteser in Schwäbisch Gmünd eines der „Gesichter der Pflege“ der Kampagne „Herz Plus Ostalb“ des Ostalbkreises.

Mit der Kampagne „Herz Plus Ostalb“ will der Ostalbkreis auf das Thema Pflege, vor allem aber auf die Vielfalt der Ausbildungsberufe in diesem wachsenden Bereich, aufmerksam machen. Corinna Schindler will gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen unter anderem auch jungen Menschen ihren Standpunkt nahebringen, und sie so vielleicht in der Entscheidung für einen Pflegeberuf motivieren.





Warum sie in der Pflege ihren Traumberuf gefunden hat und nach wie vor findet, erklärt Corinna Schindler in der Rems-​Zeitung am 11 . Mai.









