Notwehr fängt im Kopf an: Alfred Brandner zeigt, wie man sich gegen Gewalt wehren kann

Foto: brander

Alfred Brandner ist Kampfsportlehrer, aber er ist auch Dozent für Gewaltprävention und Fachmann in Sachen Selbstschutz und Rettungsfachkraft. Er will Menschen zeigen, wie sie sich gegen einen gewaltbereiten Angreifer zur Wehr setzen können.

Dienstag, 11. Mai 2021

Edda Eschelbach

Dafür sei keine Kampfsportausbildung nötig, aber das Wissen, wie man richtig reagiert. Als erste und wichtigste mögliche Reaktion eines potenziellen Opfers gegen den Angreifer zählt Brandner auf: „Sofort laut schreien, beißen, kratzen, schlagen, kneifen. Das sind einfache und schnell abrufbare Maßnahmen, die nahezu jedem Menschen bei einem tätlichen Angriff aus der Misere helfen können.“







Alfred Brandner hat viele gute Ratschläge für das Verhalten in einer solchen Gefahrensituation. Er erläutert sie in der Rems-​Zeitung am 11 . Mai.











