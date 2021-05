Remstal-​Radweg: Ideal für Familien und Entdeckungslustige

Weiter geht es mit Tipps rund um das Thema Fahrradfahren: Im Rahmen der Serie RZ-​Fahrradcheck stellt die Rems-​Zeitung in ihrer Dienstagsausgabe den Remstal-​Radweg vor.

Dienstag, 11. Mai 2021

Heino Schütte

Auch zwei Jahre nach der Remstal-​Gartenschau hat diese Radroute entlang derKilometer Rems an Reiz nichts verloren. Ganz im Gegenteil. Es gibt immwer wieder etwas Neues zu entdecken. Beliebt ist der Remstal-​Radweg besonders auch bei Familien, denn unterwegs gibt es viele Spielplätze und auch Spaß am Wasser. Ideal sind auch die vielen Bahnstationen, so dass bequem auch kleinere Etappen geplant werden können.

