Eschacher Kindertagesstätte: Zweiter Spatenstich markiert Hochbau-​Beginn

Die große Bedeutung des Kindergartenneubaus für die Gemeinde Eschach verdeutlichte Bürgermeister Jochen König einmal mehr, indem er nach dem Spatenstich zum Beginn der Bauarbeiten im März noch einen zweiten Spatenstich zum Beginn der Hochbauarbeiten am Mittwochvormittag anberaumte.

Mittwoch, 12. Mai 2021

Edda Eschelbach

Bereits im März wies König auf die Dringlichkeit des neuen sechsgruppigen Kindergartens hin. Mit der Investition von rund 4 , 5 Millionen Euro kommt die Gemeinde ihrer Verpflichtung, neue Kindergartenplätze zu schaffen nach. An Zuschüssen gab es aus dem Ausgleichsstock und der Schulbauförderung insgesamt rund 720 . 000 Euro. Mit der Fertigstellung der Einrichtung rechnet König bis zum Beginn des Kindergartenjahres im September 2022 .





Wer sich zum Spatenstich am Mittwoch einfand, steht am 14 . Mai in der Rems-​Zeitung.



