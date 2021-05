Schüler in der Pandemie: Gmünder Resolution an das Kultusministerium

Die Zustimmung des Gemeinderates am 9 . Juni scheint nur noch eine Formsache zu sein. Bei der abermaligen Vorstellung der Resolution an das Kultusministerium im Verwaltungsausschuss/​Eigenbetriebsausschuss gab es seitens der Gmünder Stadträte große Zustimmung, wenngleich es manchen an Detailliertheit fehlte. Konkret soll mit der Resolution mehr Zeit und Flexibilisierung zugunsten der Schülerschaft gefordert werden.

Die Erfahrung zeige, dass die Corona-​Krise an den Schulen die gleichen schlimmen Auswirkungen habe wie in anderen Bereichen, führte Bürgermeister Christian Baron in das Thema ein. Die Debatte zum Resolutionsentwurf habe gezeigt, dass das Problem noch vielschichtiger sei als in der Vorlage dargestellt.





Die Resolution soll, so heißt es in der Vorlage, „einen möglichen Weg hin zur Verlängerung des kommenden Schuljahres aufzeigen, um den Schülern die Möglichkeit zu bieten, Versäumtes auch tatsächlich nachzuholen“.

