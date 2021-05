Weleda AG: Trotz Corona-​Krise stabile Geschäftsentwicklung

Trotz der Corona-​Krise blickt die Weleda auf ein stabiles Geschäftsjahr 2020 und ein erfolgreiches erstes Quartal 2021 zurück. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Geschäfts– und Nachhaltigkeitsbericht hervor.

Im Ausblick des zunehmend global engagierten Unternehmens geht es aktuell auch um das große Investitionsvorhaben am Standort Schwäbisch Gmünd. Die Weleda AG zählt mit rundMitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern in Schwäbisch Gmünd. Das Unternehmen, welches in diesem Jahr sein-​jährigen Gründungsjubiläum begeht, bezeichnet sich im Geschäftsbericht weiterhin als „globale Marktführerin für zertifizierte Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel“ und beschreibt die Erfolgsgeschichte in den zurückliegendenJahren mit den Worten: „Von der Pionierin zum Referenzunternehmen für nachhaltiges Wirtschaften.“ Für den Herbst ist der offizielle erste Spatenstich für Bau des „Logistik-​Campus“ auf dem Gügling vorgesehen. Das Projekt wird als Bekenntnis zum Standort Schwäbisch Gmünd gewertet. Ausfühliches über den jüngsten Geschäfts– und Nachhaligkeitsbericht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

