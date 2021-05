Impfen beim Hausarzt: Praxen brauchen mehr Impfstoff und Erleichterungen

Mit der Aufhebung der Priorisierung bei der Corona-​Schutzimpfung in den Arztpraxen muss auch mehr Impfstoff für die Ärzte und Ärztinnen kommen, sagt Dr. Erhard Bode, Vorsitzender der Kreisärzteschaft Schwäbisch Gmünd.

Donnerstag, 13. Mai 2021

Edda Eschelbach

Die Priorisierung habe die Ärzte bei der Vergabe der Termine eingeschränkt, so Dr. Bode. Mit dem Wegfall erhalten sie mehr Ermessensspielraum. Doch mehr Impfstoff sei noch nicht in Sicht. Dass müsse sich jetzt ändern. Bode sieht auch den Staat in der Pflicht, die Arbeit der Hausärzte und –ärztinnen zu erleichtern. Zumal viele Praxen schon jetzt — auch aufgrund zu hoher Bürokratieanforderungen — am Limit sind.





Was die Situation derzeit massiv erschwert und was nötig ist, damit die Corona-​Impfung in den Praxen neben der alltäglichen Arbeit leichter zu handhaben ist, erklärt Dr. Erhard Bode in der Rems-​Zeitung am 14 . Mai.



