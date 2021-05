RZ-​Fahrradserie: Die Radsportfreunde Bartholomä

Archivfoto: Radsportfreunde Bartholomä

Das Radfahren in der Region ist auch in Radsport-​Vereinen möglich. Die 1995 gegründeten Radsportfreunde Bartholomä sind ein Beispiel dafür. Sie bieten für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren nicht nur in und um Bartholomä viele Aktionen an, sondern erklimmen auch schon einmal die Zugspitze.

Donnerstag, 13. Mai 2021

Alex Vogt

28 Sekunden Lesedauer



Rund 180 Mitglieder zählen die Radsportfreunde Bartholomä, die neben gemeinsamen Touren auch Trainingslager und eine Mountainbike-​Gruppe für Kinder anbieten. Doch während der Corona-​Pandemie ist das Vereinsleben nicht mehr dasselbe wie vorher. Zum 25 -​jährigen Vereinsjubiläum gab es im September des Vorjahres immerhin eine außergewöhnliche Aktion. Mit dem Fahrrad ging es von Bartholomä an die Zugspitze.







