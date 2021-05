Zeugen gesucht: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Ein älterer Autofahrer suchte das Weite, nachdem er am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Eschach eine Fußgängerin angefahren hatte.

Donnerstag, 13. Mai 2021

Edda Eschelbach

Am Mittwoch gegenUhr wurde eine-​jährige Fußgängerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gögginger Straße in Holzhausen von einem Pkw leicht angefahren. Die-​Jährige war gerade dabei ihren Einkaufswagen zurückzubringen und wurde beim Warten vor der Rückgabe von einem rückwärtsausparkenden Pkw im Rücken touchiert und hierbei leicht verletzt. Bei dem betreffenden Pkw soll es sich um einen gelben oder goldenen VW gehandelt haben. Am Steuer saß ein ca.-​jähriger Autofahrer mit einer „Schiebermütze“. Zum Unfallzeitpunkt war der Parkplatz des Supermarktes gut frequentiert, weshalb sich die Polizei in Schwäbisch Gmünd verspricht, dass der Flüchtige gesehen wurde. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Schwäbisch Gmünd, Tel.

