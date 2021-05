Festgenommen: Nachbar mit Hammer bedroht

Ein scheinbar verwirrter Mann soll am Freitag gegen Mittag seinen Nachbarn in der Schwäbisch Gmünder Weißensteiner Straße mit einem Hammer bedroht haben. Auch gegen die deshalb gerufene Polizei leistete der 34 -​Jährige massiven Widerstand.

Freitag, 14. Mai 2021

Edda Eschelbach

Am Freitag gegenUhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über eine Bedrohungslage in der Weißensteiner Straße in Schwäbisch Gmünd informiert. Vor Ort wurde mitgeteilt, dass ein-​Jähriger kurz zuvor seinen Nachbarn mit einem Hammer bedroht haben soll. Anschließend sei der Mann in seine Wohnung zurückgegangen und habe sich dort eingeschlossen. Nachdem der Angreifer trotz mehrfacher Aufforderung durch die Polizei seine Wohnungstür nicht öffnete und in den Gesprächen durch die geschlossene Tür einen verwirrten Eindruck hinterließ, wurde die Tür durch die Polizei gewaltsam geöffnet. Der polizeibekannte Mann leistete sofort massiven Widerstand und ging auf die Beamten los. Hierbei wurde er selbst sowie ein Polizeibeamter leicht verletzt. Nach der vorläufigen Festnahme wurde er einem Arzt vorgestellt, welcher eine Einweisung in eine Spezialklinik anordnete. Bei dem Einsatz waren mehrere Polizeistreifen des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd sowie eine Streife der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Aalen im Einsatz.

