Lockerungen: Handel, Gastronomie und Kultur stehen in den Startlöchern

Foto: Mario Klaiber

Die seit Freitag, 14 . Mai, gültige neue Corona-​Verordnung des Landes Baden-​Württemberg kommt mit weitreichenden Öffnungsperspektiven daher. Bedingung: Die 7 -​Tage-​Inizidenz muss fünf Tage am Stück unter 100 sein. Im Ostalbkreis bereiten sich die Einzelhändler, Hoteliers, Gastronomen und die Kulturschaffenden auf den Tag X vor, der inzwischen in greifbare Nähe gerückt ist.

Freitag, 14. Mai 2021

Edda Eschelbach

31 Sekunden Lesedauer



Die ersten Öffnungsschritte unterliegen zahlreichen Regelungen. Es muss vieles beachtet werden. Doch für alle Betroffenen steht die Freude im Vordergrund, wieder ihrer Arbeit nachgehen zu können, wieder Kunden und Gäste empfangen zu dürfen. Sie sind vorbereitet, weil sie schon gar zu lange darauf warten.







Wie Einzelhandel, Kultur, Gastronomie und Politik den Silberstreifen am Horizont betrachten, und was die Bürgerinnen und Bürger zu erwarten haben, erfahren die Leser der Rems-​Zeitung am 15 . Mai.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



27 Aufrufe

125 Wörter

5 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb