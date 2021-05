Marginalie: Kein Eintritt ohne Seepferdchen

Grafik: RZ

Wer als Mitglied des Gruselkabinetts vom Homeoffice an den Arbeitsplatz in der Geisterbahn wechseln will, bekommt die ganze bürokratische Breitseite ab. Selbst die grausigsten Schreckschrauben müssen nun ein ganzes Aktenköfferchen voller Dokumente mit zur Arbeit schleppen, um überhaupt Einlass in ihre Wirkungsstätte zu bekommen.

Samstag, 15. Mai 2021

Rems-Zeitung, Redaktion

25 Sekunden Lesedauer



19

19

Grund dafür ist die „Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-​“. Wer sich als Fachmann outen möchte, sagt einfach „COVID-​-​Schutzmaßnahmen-​Ausnahmeverordnung“ dazu. Profis kürzen mit SchAusnahmV ab. Geht leichter über die Lippen. Dach was haben süße Seepferdchen damit zu tun?

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



175 Aufrufe

103 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb