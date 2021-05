Pflegeschule Lorch: Mit Empathie in den Beruf

Seit 15 Jahren ist die Berufsfachschule für Pflege in Lorch in der altehrwürdigen Prälatur des Klosters beheimatet. In der Samstagsreportage berichten Auszubildende des aktuellen Abschlusskurses über ihre Motivation, einen Pflegeberuf zu erlernen.

Samstag, 15. Mai 2021

Edda Eschelbach

Catrin Schmid leitet die Pflegeschule seit Beginn. Sie weiß, wieviel Empathie ihre Schülerinnen und Schüler mitbringen. Auch wenn sich die Ausbildung in den vergangenen Jahren verändert hat und sie modernisiert wurde, braucht es doch weit mehr, als als fundiertes Faschwissen, um in der Pflege zu arbeiten.







Catrin Schmid und künftige Altenpfleger und –pflegerinnen kommen zu Wort in der Rems-​Zeitung am 15 . Mai.











