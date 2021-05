Versuchter Totschlag: Junger Mann in Haft

Am Freitag musste die Ellwanger Polizei einen 29 -​jährigen Mann festnehmen, der den neuen Freund seiner Exfreundin mit einem Gummihammer verletzt hatte. Der Täter ist jetzt in Haft.

Samstag, 15. Mai 2021

Edda Eschelbach

Beamte des Polizeireviers Ellwangen nahmen am Freitagmorgen kurz vorUhr einen-​Jährigen fest, welcher zuvor einen-​Jährigen angegriffen haben soll. Demnach beobachtete nach Angaben der Polizei der junge Mann, dass sich seine ehemalige Lebensgefährtin und deren neuer Freund in ihrer Wohnung in Ellwangen aufhielten. Hieraufhin soll er sich Zutritt ins Gebäude verschafft und am Sicherungskasten im Keller die Stromversorgung für die Wohnung der Frau abgeschaltet haben. Als der-​Jährige daraufhin in den Keller zum Sicherungskasten ging, versuchte der-​Jährige diesen mit einem Elektroschocker außer Gefecht zu setzen, was aber nicht gelang. Anschließend soll er den Mann mehrfach mit einem Gummihammer auf den Kopf geschlagen haben, wodurch dieser mehrere stark blutende Platzwunden erlitt. Der mutmaßliche Angreifer wurde von weiteren Bewohnern des Gebäudes von seinem Opfer weggezogen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der-​Jährige wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, welcher den von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte, so dass der Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überführt werden konnte. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Kriminalkommissariats Aalen dauern an.

