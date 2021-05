TSGV Waldstetten verlängert mit Özgür, Ebner und Cinar

Die Hoffnung ist groß, nach aktuellem Impffortschritt, dass die kommende Runde wieder in gewohnter Manier stattfinden kann – natürlich auch beim Fußball-​Landesligisten TSGV Waldstetten. Und so laufen die aktuellen personellen Planungen ungebremst weiter bei den Löwen.

Sonntag, 16. Mai 2021

Alex Vogt

Gleich mit drei Spielern haben die Verantwortlichen rund um den Sportlichen Leiter Markus Diezi Vertragsverlängerungen zu verkünden. Serkan Özgür hat seine Zusage für die kommende Runde gegeben. Der-​Jährige hat seine berufliche Weiterbildung mittlerweile abgeschlossen und möchte nun zur kommenden Saison wieder richtig angreifen. „Serkan ist ein Offensivspieler, der technisch alles kann. Er bringt Erfahrung von vielen Ober– und Verbandsligaspielen mit und hat seine Stärke sicherlich in der offensiven Eins-​gegen-​Eins-​Situation“, sagt Diezi über den Kreativspieler. Zudem sei seine offene und lustige Art wichtig für die Mannschaft. „Wenn er in der Vorbereitung wieder an sein altes Fitnessniveau herankommt, dann kann er wieder ein ganz wichtiger Spieler für uns werden“, so Diezi.Ebenfalls bleiben wird Philip Ebner. Nach seinem studienbedingten Aufenthalt in Freiburg stößt der-​jährige Außenverteidiger wieder fix zur Mannschaft und geht damit in seine bereits achte Saison beim TSGV. „Philip identifiziert sich zuProzent mit dem Verein. Das zeigt alleine die Tatsache, dass er während seines Freiburg-​Aufenthalts enormen Aufwand betrieben hat, um möglichst oft bei der Mannschaft zu sein und ihr zu helfen“, lobt Diezi den Defensivmann.Ebenfalls nicht mehr wegzudenken beim TSGV ist Beytullah Cinar, der bereits seit der Jugend seine Kickschuhe für den TSGV schnürt. „Er war immer ein wichtiger Teil der ersten Mannschaft und hat mit seinen Leistungen und seiner Vereinstreue einen hohen Anteil an der positiven Entwicklung der Mannschaft im letzten Jahrzehnt“, sagt Diezi über den Außenbahnspieler. Cinar ist in der Defensive als auch in der Offensive einsetzbar. Er laboriert jedoch noch an einer Oberschenkelverletzung, die er sich vor über einem halben Jahr beim Aufwärmen vor dem Spiel gegen den SC Geislingen zugezogen hat. Beim TSGV Waldstetten hoffen sie nun, dass Cinar bis zum Vorbereitungsstart wieder fit sein wird.Nicht mehr für den TSGV aktiv sein werden in der neuen Saison Semih Ses und Kai Kara. Mit Ses haben sich die Verantwortlichen darauf geeinigt, dass der Offensivspieler sich einer neuen Herausforderung stellen kann. Kara war bislang nur formell zurückgekehrt, wollte in der ausgefallenen Rückrunde zurückkehren, schließt sich nun aber wieder den Sportfreunden Lorch an.

