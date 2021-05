Inzidenz weiter unter 150 : Einzelhandel auch in Gmünd bereitet sich auf „Click & Meet“ vor

Auch der Einzelhandel in Schwäbisch Gmünd bereitet sich auf den Neustart vor. Voraussichtlich ab Mittwoch soll wieder „Click & Meet“ möglich sein. Den Schnelltest-​Stationen (hier auf dem Gmünder Marktplatz) wird eine wichtige Bedeutung zukommen.

Montag, 17. Mai 2021

Heino Schütte

Die Sprecherin und Managerin des Handels– und Gewerbevereins (HGV) Schwäbisch Gmünd, Simone Klaus, rechnet mit einer offiziellen Verfügung des Landratsamtes im Verlauf des Dienstag. Aus dieser soll dann hervorgehen, dass die Inzidenz über mehrere Tage hinweg im Ostalbkreis unterliegt, so das zumindest ein Termin-​Shopping ab Mittwoch wieder möglich sein wird. Voraussetzungen für Kunden werden sein: Vorlage eines aktuellen, höchstensStunden alten Schnelltests mit Negativ-​Ergebnis oder eine Bescheinung, ob man genesen oder geimpft ist. Mehr zum Thema am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

