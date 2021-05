RZ-​Fahrradcheck: Bei Bau– und Ersatzteilen Abhängigkeit von asiatischen Herstellern

Foto: hs

Hochindustrialisiert ist Deutschland. Deutsche Automarken sind weltweit Kult. Doch beim in der Politik hierzulande zunehmend hochgelobten alternativen Verkehrsmittel Fahrrad zeichnen sich Lieferengpässe ab. Das hat eine Umfrage der Rems-​Zeitung bei den Gmünder Fahrradhändlern ergeben.

Montag, 17. Mai 2021

Heino Schütte

35 Sekunden Lesedauer



Auch in der immer größer werdenden Bikerszene wird bedauert, dass es — im Gegensatz zum Auto — ein Fahrrad aus weitgehend inländischer Produktion offenbar schon lange nicht mehr gibt. Dramatisch, wie teils in überregionalen Medien beschrieben wird, scheinen die Lieferengpässe bei Neu-​Fahrrädern zumindest in Schwäbisch Gmünd noch nicht zu sein. In Bereichen der Ersatzteilversorgung zeichnen sich allerdings immer häufiger erhebliche Probleme ab. Dies sei, so ist von Radhändlern übereinstimmend zu hören, dem Umstand geschuldet, dass die Fahrrad-​Hersteller und –Werkstätten in Deutschland auf ein Puzzle von Bau– und Ersatzteilen vor allem aus Asien angewiesen sind. Mehr zum Thema im Rahmen der Serie RZ-​Fahrradcheck am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

