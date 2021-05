Bastian Joas verlässt Normannia Gmünd

Beim Fußball-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd gibt es mit Bastian Joas einen weiteren Abgang zu vermelden. Derweil wird es künftig einen neuen Physiotherapeuten und einen neuen Torwarttrainer bei der Normannia geben.

Dienstag, 18. Mai 2021

Alex Vogt

Auf Vermittlung von Kai Schüler kam dann auch der Kontakt zu Robin Schips zustande. Der 22 -​Jährige macht derzeit seine Ausbildung in der Praxis, die Schüler verlassen wird und ist zugleich Stürmer bei der SG Rindelbach/​Neunheim. „Wir hatten viele Bewerbungen, aber wir wollten unbedingt jemand, der eine Verbindung zum Fußball hat und dies auch mitlebt. Somit haben wir uns für Robin als neuen Physiotherapeuten bei der Normannia entschieden“, erklärt Fichter.



Auch die Nachfolge von Magnus Burkhardt fiel Fichter nicht leicht, sollte es doch ein Torwarttrainer werden, der Erfahrung als Torhüter auf höherem Niveau hat. Schlussendlich fiel die Entscheidung für Dimitrios Gkouliamanis. Der 39 -​Jährige spielte ab der Saison 2002 /​ 03 für den SV Fellbach sowohl in der Landesliga als auch in der Verbandsliga, wechselte später zum TV Oeffingen in die Bezirksliga und war zuletzt bei Iraklis Waiblingen aktiv. Stephan Fichter: „Wir haben für beide Positionen die richtigen Nachfolger gefunden, beide passen auch menschlich in das Funktionsteam.“

Nach nur einer Saison wird Bastian Joas den. FC Normannia Gmünd wieder verlassen. „Basti und ich hatten sehr gute Gespräche. Wir sind dann aber gemeinsam und einvernehmlich zu der Entscheidung gekommen, den Vertrag nicht zu verlängern. Wir bedanken uns bei Basti für seinen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste“, sagt der Sportliche Leiter der Normannia, Stephan Fichter.Bereits seit geraumer Zeit wusste Fichter, dass Magnus Burkhardt als Torwarttrainer und Physiotherapeut Kai Schüler in der neuen Saison/​dem FCN nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Beide erklärten, dass sie beruflich künftig noch mehr eingespannt sein werden und somit den zusätzlichen Zeitaufwand nicht mehr leisten können.

