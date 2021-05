Corona-​Genesene: Wie können eigentlich sie ihren Status nachweisen?

Symbolfoto: hs

Der Status von sogenannten Corona-​Genesenen wird jetzt bei vielen Gelegenheiten dem der Geimpften gleichgestellt. Doch wie können die Betroffenen ihre Genesung überhaupt nachweisen?

Dienstag, 18. Mai 2021

Heino Schütte

16 Sekunden Lesedauer



Viele Genesene waren ja auch nicht in ärztlicher Behandlung, sondern können allenfalls eine Absonderungs-​Mail des Landrats– oder Ordnungsamtes in Händen halten. Wichtig ist die Sechs-​Monats-​Frist im Anschluss an die Erkrankung, nach der ein Genesenen-​Status erlischt. Mehr zum Thema am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



129 Aufrufe

67 Wörter

35 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb