Rettungseinsatz: Feuerwehr, Notarzt und Polizei in der Vorderen Schmiedgasse

Foto: privat

Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt und Polizei eilten am späten Dienstagnachmittag zu einem Rettungseinsatz in die Vordere Schmiedgasse.

Dienstag, 18. Mai 2021

Heino Schütte

Das Großaufgebot der Retter war vorsorglich ausgerückt, zumindest die Feuerwehr konnte schnell wieder kehrtmachen. Ein Jugendlicher hatte Kreislaufprobleme. Offenbar gab es missverständliche Notrufe, die in der Rettungsleitstelle den Eindruck erweckten, der Betroffene sei in einem Auto eingeschlossen oder gar eingeklemmt, was sich glücklicherweise nicht bestätigte.

