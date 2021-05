„Shopping Queen“ in Gmünd: Gedreht wird noch bis Freitag

Er fällt sofort ins Auge und blieb auch in Gmünd nicht lange unbemerkt – der rosafarbene Bus der Vox-​Sendung „Shopping Queen“, seit Montag immer wieder zu sehen vor dem Modepark Röther in Gmünd. Shoppen in Zeiten geschlossener Läden? Die RZ hat sich erkundigt, ob das in diesem ganz besonderen Fall möglich ist.

Doch wie geht das angesichts geschlossener Läden und der Tatsache, dass erst ab Donnerstag Click & Meet im Ostalbkreis möglich ist? Die RZ hat mit der Pressesprecherin der Mediengruppe RTL und der Marketingleiterin des Modepark Röther gesprochen und berichtet in der Mittwochausgabe über den Dreh.

Eine Sondergenehmigung benötigte das Drehteam nicht, wie der städtische Pressesprecher Markus Herrmann erklärt. Und: „Alle halten sich komplett an die Corona-​Verordnung.“

