Tragisches Unglück: 70 -​jähriger Radler tot aus der Rems geborgen

Ein tragischer Unglücksfall hat sich am Montag im unteren Remstal ereignet: Ein 70 -​Jähriger verlor dabei sein Leben.

Dienstag, 18. Mai 2021

Am Montagnachmittag meldete sich ein Mann bei der Polizei und teilte mit, dass er soeben in Remshalden im Bereich Unterer Wasen nahe der Rems ein Fahrrad und einen herrenlosen Hund vorgefunden habe und sich nun Sorgen mache. Kurz darauf stellte der Mann in der Rems einen leblosen Körper fest. Als die hinzugerufenen Rettungskräfte den-​jährigen Mann aus der Rems bargen, war dieser bereits verstorben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit deutet alles auf einen Unglücksfall hin, es ergaben sich keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung.

