Wechselunterricht an den Schulen: Start kurz vor den Pfingstferien

Glückliche Schüler am Schulzentrum Leinzell. Foto: Mathes

Lange haben Schüler und Lehrer diesen Moment herbeigesehnt – am Montag war es für einige Kinder und Jugendliche im Ostalbkreis soweit: Der erste Schultag seit langem stand bevor. Andere Schulen, beispielsweise in Heubach und Gmünd, starten heute mit dem Wechselunterricht.

Dienstag, 18. Mai 2021

Nicole Beuther

Sich dessen bewusst, von welch großem Wert der Präsenzunterricht für die Schüler ist, haben die Schulleitungen und Lehrer trotz der bevorstehenden Pfingstferien den organisatorischen Aufwand auf sich genommen und die Schulöffnung möglich gemacht.





Welche Schulen bereits am Montag mit dem Wechselunterricht (Präsenz– und Fernunterricht im Wechsel) starteten, welcher Aufwand damit verbunden war und weshalb andere Schüler erst am Donnerstag bzw. Freitag zur Schule kommen können, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



