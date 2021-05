172 . 000 Corona-​Impfungen im Ostalbkreis

War man Anfang des Jahres im Kreisimpfzentrum (KIZ) mit 38 Impfungen am Tag gestartet, so wurde der bisherige Höhepunkt am 12 . Mai mit 1261 Impfungen erreicht. Aber nicht nur dort wird der begehrte Piks gesetzt, sondern auch in den Praxen von Haus– und Betriebsärztinnen und –ärzten.

Mittwoch, 19. Mai 2021

Gerold Bauer

„Hier geht die Post ab“, zog der zuständige Dezernent im Landratsamt, Thomas Wagenblast, am Dienstag im Kreistag Bilanz. Ihm zufolge sind demnach im Kreis inzwischen rund 172 . 000 Impfungen verabreicht worden. Das hohe Tempo soll gehalten und sogar noch gesteigert werden, teilte er mit. Der Schwachpunkt seien aber die nach wie vor fragilen Lieferungen des Impfstoffs. Deshalb müsse man vorsichtig kalkulieren.





