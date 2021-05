Neues Weleda-​Logistikzentrum: Begeisterung bei den Stadträten angesichts des Bauantrags

Visualisierung: Michelgroup

Die Weleda AG hat am Mittwoch im Bau– und Umweltausschuss des Gemeinderats weitere Details zum geplanten „Logistik-​Campus“ erläutert. Anlass war nun die Einbringung des Bauantrags. Die Sprecher aller Fraktionen zeigten sich erneut rundum begeistert und sprachen von einem Leuchtturm-​Projekt, das Ökonomie und Ökologie vorbildlich zusammenführe.

Mittwoch, 19. Mai 2021

Heino Schütte

Wie berichtet, will die Weleda AG anlässlich ihres-​jährigen Gründungsjubiläums in diesem Jahr ein Bekenntnis zum Standort Schwäbisch Gmünd ablegen: Im bereits vom Gemeinderat auf den Weg gebrachten nordöstlichen Erweiterungssektor des Industriegebiets Gügling will das Unternehmen, welches in Schwäbisch Gmünd rundMitarbeiter zählt mit einer „höheren zweistelligen Millionen-​Investition“ (Unternehmenssprecher Theo Stepp) vor dem Hintergrund eines stärker werdenden globalen Engagements einen „Logistik-​Campus“ bauen.Quadratmeter Fläche will die Weleda dafür erwerben, wobei, wie am Mittwoch erneut betont wurde, nur etwaProzent bebaut werden sollen. Ansonsten soll im Sinne der Weleda-​Selbstverpflichtung („Im Einklang mit Mensch und Natur“) das Gelände naturnah modelliert und als vielfältige Parklandschaft gestaltet werden. Spatenstich soll im Herbst sein.

