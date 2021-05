Auf dem Hohenrechberg: Start in den Wonne– und auch christlichen Marien-​Monat Mai

Der Mai ist im christlichen Jahresablauf auch der Marien-​Monat, der die Lebensblüte symbolisiert.

Sonntag, 02. Mai 2021

So begann auch jetzt am. Mai im Gmünder Raum der Reigen der Mai-​Andachten, die besonders in ländlichen Gegenden mit Wallfahrtskirchen und dörflichen Kapellen die Gläubigen hinaus in Gottes freie Natur führen. Unter Einhaltung der Corona-​Regeln fand am.Mai auch an der Wallfahrtskirche auf dem Hohenrechberg mit ihrem Marien-​Heiligtum eine erste Mai-​Andacht unter freiem Himmel statt.

