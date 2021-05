Brand in der Bopfinger Innenstadt verläuft glimpflich

Ein Brand in der Bopfinger Innenstadt hat am Freitag vorsorglich ein Großaufgebot der Feuerwehr und des Rettungsdienstes auf den Plan gerufen.

Nach Angaben der Polizei war in einem Geäude an der Hauptstraße wegen eines technischen Defekts ein Kühlschrank in Brand geraten. Das Feuer griff auf weitere Kücheneinrichtungen über. Die Feuerwehren aus Bopfingen und Lauchheim, die mit zehn Fahrzeugen undEinsatzkräften vor Ort waren, konnte den Brand auf die Küche begrenzen. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rundEuro.

