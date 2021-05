Brand in Heidenheim: 30 Bewohner eines Obdachlosenheims evakuiert

Symbolfoto: hs

Der Brand im Obdachlosenheim an der B 19 in Heidenheim (Nördlinger Straße) am Mittwochnachmittag hatte schlimme Folgen. Die Stadt musste für 30 Bewohnerinnen und Bewohner Ersatzunterkünfte suchen.

Donnerstag, 20. Mai 2021

Heino Schütte

30

Das Feuer war am frühen Nachmittag des Mittwoch aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Nach Angaben des zuständigen Polizeipräsidiums Ulm sind zwei Zimmer ausgebrannt. Zwei Bewohner erlitten Rauchvergiftungen. Die Heidenheimer Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen, mithin das Gebäude vor einem Vollbrand bewahren. Dennoch ist das Wohnheim zunächst auch aufgrund von Schäden durch Rauch, Ruß und Löschwasser unbewohnbar, so dass für die insgesamtBewohnerinnen und Bewohner Ersatzunterkünfte organisiert werden mussten.

