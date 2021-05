Rauschmittel-​Fund: Polizei nimmt in Aalen zwei Männer fest

Ein Pfund Marihuna in einer Papiertüte: Die Polizei hat in Aalen in Verbindung mit dieser Entdeckung in einem Auto auf einem Kundenparkplatz zwei Männer festgenommen.

Donnerstag, 20. Mai 2021

Heino Schütte

Am Dienstag gegenUhr wurden durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Aalen zwei Männer im Alter vonundJahren kontrolliert, die sich in einem BMW mit auswärtigem Kennzeichen auf einem Kundenparkplatz in der Margarete-​Steiff-​Straße aufhielten. Bei der Kontrolle konnte beim Beifahrer eine Papiertüte aufgefunden werden, in welcher sich überGramm Marihuana befanden. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Der-​jährige Beifahrer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen am Mittwochnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der-​Jährige wurde noch am Dienstagabend nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

