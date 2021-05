RZ-​Fahrradcheck: Tipps für Pfingst-​Touren und Infos über den ADFC

Foto: hs

In der nächsten Folge der Serie RZ-​Fahrradcheck liefert die Rems-​Zeitung Tipps für Fahrradtouren in die nähere und weitere Umgebung. Auch gibt es Informationen über die ADFC-​Ortsgruppe Schwäbisch Gmünd.

Donnerstag, 20. Mai 2021

Heino Schütte

33 Sekunden Lesedauer



Das lange Pfingstwochenende und die Ferien stehen vor der Tür. Trotz Corona bietet das Fahrrad Gelegenheit für tolle und erlebnisreiche (Familien-)Entdeckungstouren in die nähere und auch weitere Umgebung. Warum nicht mal einen Tag aus dem Remstal per Bahn und mit dem Bike eine kleine Reise an den Bodensee unternehmen? Oder auch den „Grünen Pfad“ im Ostalbkreis erkunden. Außerdem wollen wir Lust machen, sich — sobald Corona vorbei ist — dem vielfältigen Tourenangebot des ADFC-​Ortsverein Schwäbisch Gmünd anzuschließen. Noch nie lag das Fahrradfahren als Freizeitspaß oder auch als Verkehrsmittel für den Alltag so im Trend wie heute.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



85 Aufrufe

135 Wörter

30 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb