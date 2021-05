Arbeiter von Stahlmatten getroffen und schwer verletzt

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag in Göggingen. Ein Mann wurde von einem umkippenden Stapel Stahlmatten getroffen.

Samstag, 22. Mai 2021

Gerold Bauer

Am Freitag umUhr , so meldet das Polizeipresidium Aalen, wollten zwei Arbeiter auf einem Firmengelände in der Straße Brunnenäcker eine Stahlmatte auf einen LKW laden. Als sie an der Lagerstelle eine Stahlmatte zur Seite zogen, kippte der gesamte Stapel um und traf einen-​jährigen Arbeiter, welcher hierbei schwer verletzt wurde. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

