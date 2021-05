Ein schönes Wochenende mit 40 interessanten Seiten

Endlich Wochenende! Das Wetter ist leider etwas durchwachsen. Wegen des Feiertags am Montag haben wir sogar ein verlängertes Pfingstwochenende. So freuen sich viele Menschen — auch auf ein entspanntes Frühstück — begleitet von der Rems-​Zeitung mit aktuellen Nachrichten, Hintergrundinformationen und Unterhaltung.

Samstag, 22. Mai 2021

Marcus Menzel

Was auch immer passiert zwischen Wald und Alb, im Remstal oder sonst irgenwo in der Welt: Leserinnen und Lesern der Rems-​Zeitung entgeht das nicht. Auch dieses Wochenende liegt eine umfangreiche Samstagsausgabe auf dem Tisch mitinteressanten Seiten — inklusive unseres achtseitigen Wochenende-​Magazins mit der Reportage, Schauort-​Tipps (in dieser Woche mit einer Seite über den Ort Seifertshofen). Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag,. Mai.

