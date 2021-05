Fehlende Einsicht und Agressivität führten in die Zelle

Bis 24 Uhr in der Nacht auf Freitag musste ein 40 -​Jähriger in Polizeigewahrsam bleiben, nachdem er am Abend mehrfach ermahnt werden musste und auch aggressiv geworden war.

Samstag, 22. Mai 2021

Gerold Bauer

Der Mann hatte laut Polizeibericht zunächst auf dem Bahnhofsvorplatz uriniert und sich Kräften des Ordnungsamtes gegenüber geweigert, seine Personalien anzugeben. Durch Beamte des Aalener Polizeireviers wurde gegen den-​Jährigen dann ein Platzverbot ausgesprochen, wobei der Mann die eingesetzten Kräfte derb beleidigte. Kurze Zeit später baten die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes erneut um Hilfe, da der-​Jährige in die Beinstraße weitergezogen war und auch dort gegen ein Gebäude urinierte. Der uneinsichtige Mann wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht, wobei er wiederum Beleidigungen aussprach und sich vehement gegen das Einsteigen in den Streifenwagen wehrte. Auf richterliche Anordnung wurde der-​Jährige in Gewahrsam genommen.

