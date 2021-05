Hiobsbotschaft vom Land: Ostalbkreis-​Inzidenz bei 105

Offensichtlich zu früh gefreut hatten sich alle, die sich aufgrund der Ostalb-​Inzidenz unter 100 am Donnerstag und Freitag schon gewisse Lockerungen ausmalten. Am Samstagnachmittag meldete das Landesgesundheitsamt die aktuellen Inzidenz-​Zahlen — und dabei rangierte der Ostalbkreis mit 105 wieder eindeutig über der kritischen Marke.

Stimmt diese Zahl vom Land oder handelt es sich um einen Tippfehler? Eine direkte Nachfrage beim Landrat des Ostalbkreises brachte die Gewissheit: „Leider ja“, räumte Dr. Joachim Bläse ein, der bereits in den vergangene Tagen davor gewarnt hatte, den Corona-​Schutz angesichts sinkender Inzidenz-​Zahlen auf die leichte Schulter zu nehmen. „Wir sind noch nicht über den Berg!“, hatte Bläse am Freitag betont und im Gespräch mit der Rems-​Zeitung klargestellt, dass von Entspannung erst die Rede sein könne, wenn man bei der Inzidenz der Zahl 50 näher sei als der 100 . Er sollte recht behalten.



Bei einer Inzidenz jenseits der 100 gelten die Regelungen der „Bundesnotbremse“, also auch die Ausgangsbeschränkung für die Nachtstunden. Und das Einkaufen in Läden mit Terminvereinbarung (Click & Meet)dürfte auch bald wieder vorbei sein, wenn die Inzidenz in den nächsten Tagen nicht deutlich sinkt. Jenseits der 100 ist nur noch Abholen vorbestellter Waren erlaubt.

Aufgrund der gesetzlichen Regeln muss der Ostalbkreis erst wieder an zwei Werktagen unter 100 sein, damit die Fünf-​Tages-​Frist für Lockerungen erneut anlaufen kann. Inklusive der üblichen zwei Tage Wartezeit zwischen Anordnung und Inkrafttreten wären Lockerungen damit im Ostalbkreis frühestens am 2 . Juni möglich.



Wenigstens gab es keine weiteren Todesopfer zu beklagen. Deren Zahl blieb bei 385 . Von den 73 Intensiv-​Betten im Ostalbkreis sind 53 belegt. Darunter befinden sich neun Covid-​ 19 -​Patienten, von denen fünf beatmet werden.

Der Rems-​Murr-​Kreis befindet sich mit einer Inzidenz von 96 im grünen Bereich. Bleibt dieser Trend erhalten, könnten dort zum Wochenendenach Pfingsten Lockerungen möglich sein. Im Rems-​Murr-​Kreis sind 56 von 61 Intensiv-​Betten belegt. 21 Patienten liegen dort wegen einer Covid-​ 19 -​Erkrankung, 14 von ihnen werden beatmet. Auch hier hat sich die Zahl der Todesfälle nicht verändert: 348







In der Dienstagausgabe berichtet die RZ ausführlich über veränderte Lage!



