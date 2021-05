Vor 20 Jahren wurde Robert Kloker in sein Amt als Münsterpfarrer eingeführt

Aufgewachsen in einer Familie, die sich dem christlichen Glauben stark verbunden fühlte, stand für Robert Kloker bereits mit 16 Jahren fest, dass er einmal als Priester arbeiten möchte. Im kommenden Jahr jährt sich der Tag seiner Priesterweihe zum 30 . Mal. Ein besonderes Ereignis jährt sich 2021 : 20 Jahre ist es her, seit Kloker in sein Amt als Münsterpfarrer eingeführt wurde und im Versprechen, sein Amt im Vertrauen auf Gott zu führen den Wunsch formulierte, dass das Münster Ort der Gottesbegegnung sein solle.

Berührungspunkte zum katholischen Glauben und der Kirche gab es bereits in jungen Jahren. Mit drei Jahren begleitete Robert Kloker seinen Vater erstmals zum Gottesdienst, mit neun Jahren wurde er Ministrant seiner Heimatgemeinde Ulm-​Söflingen. Prägende Jahre, die mit ausschlaggebend für die spätere Berufswahl waren.





Warum es Pfarrer Kloker vor 20 Jahren nach Gmünd zog, was er hier alles bewirkt hat und welche Themen ihm besonders wichtig sind, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



