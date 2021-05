Stadtteilputzte Rehnenhof-​Wetzgau: 55 Säcke Müll gesammelt

55 Säcke voller Müll hat der Ausschuss „Eine Welt und Nachhaltigkeit“ der katholischen Kirchengemeinde St. Maria bei der ersten Stadtteilputzte in Rehnenhof-​Wetzgau am Samstag gesammelt. Foto: Kirchengemeinde St. Maria

55 Säcke voller Müll hat der Ausschuss „Eine Welt und Nachhaltigkeit“ der katholischen Kirchengemeinde St. Maria bei der ersten Stadtteilputzte in Rehnenhof-​Wetzgau am Samstag gesammelt. Dabei fanden die Helfer auch Kurioses.

Sonntag, 23. Mai 2021

Thorsten Vaas

45 Sekunden Lesedauer



120

55

RundHelfer aus allen Altersgruppen beteiligten sich bei der Putzete, darunter die Pfadfinder des Schönblicks, das Kugelbahn-​Team, die Tischtennisspieler der DJK, die Jugend vom Schönblick, die Kirchengemeinde St. Maria, der Freundeskreis Himmelsstürmer, die Ministranten von St. Maria und die Wexhainer Narrenzunft. Zudem waren auch noch einige Privatpersonen dabei. Ortsvorsteher Johannes Weiß war überrascht von der Vielzahl an Helfern und bedankte sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement. Auch die Organisatoren waren überrascht, wie viele Helfer sich zusammengefunden hatten und am SamstagSäcke voller Müll wurden sammelten. Und dabei allerhand Kurioses fanden: Neben einer Verpackung für ein Softairmaschinengewehr, lagen in der Landschaft eine gebrauchte Spritze, ein Zeltdach mit Gestänge, Bauschutt und Gartenstühle.Nach der Putzaktion gab es für die Teilnehmer ein Vesper, das die Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd sponsorte. Auf Grund der großen Resonanz soll es einer Wiederholung der Aktion geben – einmal im Frühjahr, einmal im Herbst.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



73 Aufrufe

182 Wörter

4 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb